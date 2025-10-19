صوت الغنا واحد .. طرح الأغنية الدعائية لبرنامج the voice

طرحت mbc مصر الأغنية الدعائية لبرنامج اكتشاف المواهب the voice بعنوان “صوت الغنا واحد” ، وذلك ترويجا للبرنامج الذى من المقرر انطلاقه يوم ٢٩ أكتوبر الجاري.

وشارك فى أغنية “صوت الغنا واحد” ، لجنة تحكيم البرنامج وهم النجوم: احمد السعد ، رامي صبري ، الشامي .

لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025

وسيشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025، النجوم أحمد سعد، ناصف زيتون، والمطربة السعودية رحمة رياض.

لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids 2025

واما عن لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids 2025، فمن المقرر ان يشارك كل من المطرب رامي صبري، المطرب السوري الشامي، والمطربة السعودية داليا مبارك.

برنامج the voice

وبرنامج the voice هو برنامج فني لإكتشاف المواهب وتسمي المرحلة الأولي بمرحلة “الصوت وبس”وتقوم لجنة التحكيم بسماع الأصوات واختيارها دون أن يروا المتسابقين.

ومن المقرر أن يشهد كل من البرنامجين إقبالاً جماهيرياً كبيراً لتعود المنافسة بين أفضل الأصوات وأكثرها تميزاً على مسمع لجنتي تحكيم تضمان نخبة نجوم العالم العربي.