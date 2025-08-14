أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه

أعلنت مجموعة MBC، عن أسماء لجنتَي تحكيم برنامجَي المواهب العالميين بنسختهما العربية The Voice (ذا فويس) بموسمه السادس، وThe Voice Kids (ذا فويس كيدز) بموسمه الرابع.



الإعلان يأتي إيذاناً بانطلاق تصويرهما قريباً، على مرأى ومسمع الجمهور العربي في كل مكان.



وتضم لجنتي التحكيم كل من رحمة رياض، الشامي، داليا مبارك، رامي صبري، أحمد سعد، وناصيف زيتون.



ومن المزمع أن يشهد كل من البرنامجين إقبالاً جماهيرياً كبيراً لتعود المنافسة بين أفضل الأصوات وأكثرها تميزاً على مسمع لجنتي تحكيم تضمان نخبة نجوم العالم العربي.



كان الفنان أحمد سعد قد أطلق تحديًا جديدًا للرقص على أغنيته "أخويا"، التي سبق وطرحها ضمن ألبومه الغنائي "بيستهبل"، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو يُظهر فيه رقصة جديدة مستوحاة من الأغنية.

وكتب أحمد سعد في تعليقه على الفيديو: "الأصحاب الجدعان اللي بيحبوا بعض.. اجمعوا، الرقصة الجديدة وصلت".