أخبار البلد

أمسية رمضانية استراتيجية أسبوعيًا بلجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تُنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، برنامجًا رمضانيًا أسبوعيًا مميزًا تحت عنوان «أمسية رمضانية استراتيجية»، وذلك كل ثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، بقاعة أمين الرافعي بمقر نقابة الصحفيين.

تستهدف الأمسية الرمضانية الاستراتيجية تقديم نموذج مختلف للندوات العامة، يجمع بين النقاش الجاد والمعلومة الدقيقة وتعدد زوايا الرؤية، بما يتيح للحضور فرصة متابعة التحولات الإقليمية والدولية من منظور تحليلي شامل، وضمن حوار مفتوح يواكب أسئلة الواقع ويستشرف مسارات المستقبل.

وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن الأمسية تأتي في إطار استكمال التنسيق والتعاون بين لجنة الشئون العربية والخارجية والمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، بهدف تقديم مساحة حوارية رصينة تجمع بين التحليل العميق والقراءة الواقعية لمستجدات القضايا الخارجية وقضايا الساعة في الشرق الأوسط، مع فتح باب النقاش المباشر أمام الجمهور، في أجواء رمضانية تجمع بين الفكر والثقافة وتبادل الرؤى.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي، أن الأمسية تتضمن حوارًا مفتوحًا يشارك فيه نخبة من المفكرين والكتّاب والمحللين السياسيين، إلى جانب أعضاء النقابة والجمهور العام المهتم بالملف الإقليمي والدولي، بهدف إلقاء الضوء على التحولات الجيوسياسية المتسارعة، التي تشهدها المنطقة، ومناقشة انعكاساتها على دوائر الأمن الإقليمي المتعددة.

ومن المقرر أن يشارك في كل ندوة ثلاثة من الضيوف كمتحدثين رئيسيين: خبير أمن إقليمي، ودبلوماسي سابق، وصحفي متخصص في الصحافة الدولية، أو رئيس تحرير صحيفة سياسية، إلى جانب خبراء المنتدى الاستراتيجي والزملاء الصحفيين المتخصصين في ملفات الشئون العربية والخارجية بالصحف المصرية.

وتتناول اللقاءات أربعة ملفات رئيسية تمثل أبرز قضايا اللحظة الراهنة، وذلك على النحو التالي:

1. بين واشنطن وطهران: التصعيد المحسوب… واحتمالات الانفجار في الشرق الأوسط.

2. نزع السلاح أم تفكيك الدولة؟ الفاعلون من غير الدول ومستقبل الأمن العربي.

3. إفريقيا على صفيح ساخن: السودان والقرن الإفريقي وصراع النفوذ على الأمن القومي العربي.

4. غزة بعد الحرب: إعادة الإعمار أم إعادة تشكيل الجغرافيا؟ ومستقبل الضفة في ظل حكومة نتنياهو.

