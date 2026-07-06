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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات|5 سيارات رياضية في مصر.. تويوتا تطرح كورولا كروس وهذا سعرها عالميًا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بمدى 523 كلم.. تسلا تقدم MODLE YL الجديدة بهذا السعر
كشفت تسلا عن السيارة موديل YL الجديدة، لتضيف إصدارًا آخر إلى مجموعة سياراتها الكهربائية التي حققت انتشارًا واسعًا في العديد من الأسواق.

كهربائية بالكامل.. مواصفات شيفروليه كابتيفا EV 2026 الجديدة
تطرح شيفروليه مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، ويأتي من بينها الطراز الكهربائي الجديد كابتيفا EV موديل 2026، الذي يعمل بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية، مع تصميم ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ساندستورم S24 الصينية.. بتصميم الـ"بيك أب" وقوة 134 حصانًا
تنتمي السيارة ساندستورم S24 إلى فئة البيك أب، وتقدم عالميًا تحت مظلة الصانع الصيني دونج فينج، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، والتي تأسست عام 1969.

5 سيارات رياضية في مصر.. الأخيرة الأقل سعرا | صور
يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة للمساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

تويوتا تطرح كورولا كروس الجديدة وهذا سعرها عالميًا
احتفالًا بمرور 60 عامًا على إطلاق اسم كورولا، كشفت تويوتا اليابانية عن إصدار خاص جديد من كورولا كروس في السوق اليابانية يحمل اسم Corolla Cross Z Adventure، وذلك ضمن سلسلة من الإصدارات التي تهدف إلى إحياء هذه المناسبة.

بمحرك V6.. ماذا تقدم ألفا روميو جوليا "كوادريفوليو"؟
تقدم ألفا روميو مجموعة متنوعة من السيارات التي تجمع بين الطابع الرياضي والفئة الفاخرة، وتمكنت العلامة الإيطالية على مدار سنوات من تعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية عبر طرازات تحمل هوية مختلفة من حيث التصميم والأداء، ومن بين أبرز سياراتها النسخة جوليا كوادريفوليو، وهي النسخة الأعلى تجهيزًا ضمن عائلة جوليا.

سعر ومواصفات ديبال S07 موديل 2026 في السوق السعودي
تقدم ديبال مجموعة متنوعة من السيارات في الأسواق العالمية، ويأتي من بينها طراز S07 موديل 2026 الذي يعتمد على منظومة دفع كهربائية حديثة، كما حصلت على مجموعة كبيرة من التجهيزات التقنية وأنظمة الراحة والسلامة.

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