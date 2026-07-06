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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساندستورم S24 الصينية.. بتصميم الـ"بيك أب" وقوة 134 حصانًا

ساندستورم S24
ساندستورم S24
صبري طلبه

تنتمي السيارة ساندستورم S24 إلى فئة البيك أب، وتقدم عالميًا تحت مظلة الصانع الصيني دونج فينج، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، والتي تأسست عام 1969.

وتأتي السيارة ساندستورم S24 بجزمة من التجهيزات، مع تصميم يجمع بين مفهوم سيارات النقل والطابع الرياضي، بالإضافة إلى تقنيات تتضمن وسائل الحماية والأمان إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

ساندستورم S24

أبعاد ساندستورم S24

تعتمد ساندستورم S24 على هيكل بيك أب، حيث يبلغ طول السيارة 5219 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1870 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1844 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3100 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2815 كيلوجرامًا، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية من نوع هالوجين، في حين ترتكز على عجلات قياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

محرك ساندستورم S24 

تعتمد السيارة ساندستورم S24 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.4 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي يتكون من 5 سرعات، مع نظام دفع رباعي.

وتبلغ القوة القصوى لمحرك السيارة ساندستورم S24 نحو 134 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 200 نيوتن متر، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

ساندستورم S24

مواصفات ساندستورم S24

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الوظائف أثناء القيادة، كما زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، نظام تكييف إلكتروني.

وحصلت ساندستورم S24 على مجموعة من تجهيزات السلامة حيث تضم وسادتين هوائيتين مخصصتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، كما زودت السيارة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

ساندستورم S24 السيارة ساندستورم S24 مواصفات ساندستورم S24 سيارة ساندستورم S24 سيارات بيك أب

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