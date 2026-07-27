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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخلود السعودي يدعم صفوفه بالحارس حامد الشنقيطي

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

أعلن نادي الخلود السعودي اليوم الاثنين تعاقده رسمياً مع حارس المرمى حامد الشنقيطي قادماً من نادي الاتحاد لتمثيل الفريق خلال منافسات موسم 2026 /2027.

ويعد الشنقيطي من أبرز الحراس السعوديين الواعدين، إذ تدرج في الفئات السنية قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد بعقد يمتد لخمسة مواسم في صيف 2024، كما سبق له تمثيل المنتخبات السعودية في الفئات السنية، ويتميز بطوله الذي يبلغ 95ر1 متر إلى جانب حضوره المميز في الكرات العالية وردة فعله السريعة، مما جعله أحد الأسماء التي تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى حراسة المرمى بالسعودية.

مستقبل الخلود

ويأمل نادي الخلود أن يشكل التعاقد مع الشنقيطي إضافة فنية مهمة للفريق، وأن يمنحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات في دوري روشن السعودي ضمن خطة النادي لبناء فريق قادر على تقديم مستويات تنافسية خلال الموسم الجديد.

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