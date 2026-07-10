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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"فراشة الهايكو.. خلود الفن وهشاشة الحياة" في بيت الشعر العربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي
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يستضيف بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد 12 يوليو، أمسية شعرية بعنوان "فراشة الهايكو.. خلود الفن وهشاشة الحياة"، بمشاركة نخبة من شعراء الهايكو من مصر والوطن العربي، وذلك في إطار الدور الذي يضطلع به الصندوق في دعم الحراك الثقافي وإتاحة مساحات للحوار والتجارب الإبداعية الجديدة.

تشهد الأمسية مشاركة عدد من الشعراء، من بينهم: حسني التهامي، حمدي إسماعيل، شيرين العدوي، عادل عطية، إلى جانب مشاركة افتراضية لشعراء من عدة دول عربية وأجنبية، وهم: بانيان ناتسواشي اليابان، سامح درويش المغرب، فاتن أنور فلسطين، هالة شعّار  سوريا، نسيم سعداوي تونس، حميد العادلي العراق، وأحمد القيسي السعودية، ويدير الأمسية الإعلامي حسن الشاذلي.

وأوضح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، أن الأمسية تأتي ضمن برنامج البيت الهادف إلى الاحتفاء بالتجارب الشعرية المعاصرة، وفتح نوافذ للتواصل بين المبدعين المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن شعر الهايكو يمثل تجربة إبداعية تقوم على التكثيف والالتقاط العميق للحظة الإنسانية، بما تحمله من قدرة على التعبير عن التفاصيل الصغيرة والأسئلة الكبرى في آن واحد.

وأضاف محجوب أن استضافة مثل هذه التجارب تأتي انطلاقًا من رؤية صندوق التنمية الثقافية في دعم التنوع الإبداعي، والحفاظ على دور مراكز الإبداع باعتبارها منصات حية تجمع بين التراث والتجارب الفنية الحديثة، مؤكدًا أن بيت الشعر العربي يواصل تقديم أنشطة وبرامج تسهم في تعزيز حضور الشعر العربي والتعريف بأشكاله الإبداعية المختلفة.

بيت الشعر العربي صندوق التنمية الثقافية فراشة الهايكو مصر والوطن العربي

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