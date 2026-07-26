طريقة عمل سلطة بطيخ بالجبنة القريش بأسهل الخطوات

سلطة بطيخ بالجبنة القريش من الأطباق الجانبية الصحية و الشهية التي تتناسب مع الأجواء الصيفية الحارة، فهي تتمتع بمذاق لذيذ بالإضافة إلي أنها غنية بالمكونات الصحية.

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة بطيخ بالجبنة القريش، فيما يلي:

مقادير سلطة بطيخ بالجبنة القريش



● بطيخ مكعبات

● جبنة قريش

● زعتر جاف

● زيت زيتون

● فلفل أسود

● عصير ليمون

● جرجير

● خبز سن توست محمص مثلثات

طريقة تحضير سلطة بطيخ بالجبنة القريش



في طبق التقديم يوضع ورق جرجير، ومكعبات بطيخ وتقلب المكونات

في بولة مع ماء البطيخ يوضع زعتر جاف، ملح، فلفل، عصير ليمون، زيت

تقلب المكونات للحصول على الصوص المطلوب

يوضع على الوجه مكعبات أو شرائح جبنة قريش، الصوص

تقدم السلطة مع توست مثلثات محمص