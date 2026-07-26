رغم الامتناع عن تناول اللحوم.. دراسة تكشف أسباب ارتفاع الكوليسترول

يعتقد كثيرون أن الامتناع عن تناول اللحوم يضمن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في المعدلات الطبيعية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من ارتفاع الكوليسترول رغم اتباع نظام غذائي نباتي.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها الاستعداد الوراثي، والإفراط في تناول الدهون المشبعة الموجودة في بعض المنتجات النباتية المصنعة أو الأجبان والزبدة، إضافة إلى قلة تناول الألياف، والخمول البدني، وزيادة الوزن.

كما يؤكد الخبراء أن جودة النظام الغذائي هي العامل الأهم، إذ إن الاعتماد على الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات يرتبط بتحسين مستويات الدهون في الدم، بينما قد يؤدي الإفراط في الأطعمة النباتية فائقة المعالجة إلى نتائج عكسية.

وينصح الأطباء بإجراء تحليل دوري للكوليسترول، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو ارتفاع الدهون، حتى في حال الالتزام بنظام غذائي نباتي.

المصدر: دراسة منشورة في European Heart Journal حول تأثير الأنظمة الغذائية النباتية على دهون الدم، ومراجعة علمية في دورية Advances in Nutrition.