بإطلالة أنيقة.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث حفلاتها بالساحل الشمالي

واصلت الفنانة بوسي تألقها على الساحة الغنائية، بعدما لفتت الأنظار خلال الحفل الذي أحيته بأحد أشهر أماكن السهر في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع باقة من أشهر أغانيها التي أشعلت أجواء الحفل.

وظهرت بوسي بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانًا حمل توقيع مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، وجاء التصميم بطابع راقٍ أبرز أناقتها، ليحصد إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورها من الحفل وأشادوا بإطلالتها.

وخلال الحفل، قدمت بوسي مجموعة من أشهر أغانيها التي رددها الجمهور معها، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المطربات اللاتي يحرصن على إحياء حفلات موسم الصيف في الساحل الشمالي.

وعلى الجانب الفني، تعيش بوسي حالة من النشاط خلال الفترة الحالية، إذ طرحت مؤخرًا فيديو كليب جديدًا لأغنية "أنا الدنيا"، في تجربة مختلفة أعادت من خلالها تقديم الأغنية التي سبق أن طُرحت قبل نحو ست سنوات، لكن هذه المرة برؤية بصرية جديدة تتماشى مع التطورات الفنية في صناعة الفيديو كليب.

ويأتي طرح الكليب في إطار حرص بوسي على إعادة إحياء بعض أعمالها الناجحة بصورة جديدة، لتمنح الجمهور تجربة مختلفة تجمع بين نجاح الأغنية الأصلي والتقنيات الحديثة في التصوير والإخراج.

وتحمل أغنية "أنا الدنيا" كلمات الشاعرة ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، فيما تولى التوزيع الموسيقي أحمد أمين، وحققت الأغنية منذ طرحها الأول نجاحًا لافتًا، قبل أن تعود مجددًا في نسخة مصورة جديدة حظيت باهتمام جمهور بوسي ومحبيها.