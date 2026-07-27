كيف تحمي نفسك من الهبوط في الصيف؟.. خطوات بسيطة تقلل المخاطر

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالهبوط الناتج عن فقدان السوائل والأملاح، خاصة لدى كبار السن، ومرضى القلب والضغط، والأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الأجواء الحارة.

وللوقاية من الهبوط في الصيف، ينصح الخبراء باتباع الإرشادات التالية:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، مع زيادة الكمية عند التعرض للحر أو بذل مجهود.

تعويض الأملاح المفقودة من خلال نظام غذائي متوازن، أو استخدام محاليل تعويض الأملاح عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب.

تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وخفيفة للمساعدة على تبريد الجسم.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، وتجنب تخطي الوجبات لفترات طويلة.

الحد من المشروبات التي قد تزيد فقدان السوائل مثل الكحول، مع الاعتدال في المشروبات المحتوية على الكافيين.

الوقوف ببطء بعد الجلوس أو الاستلقاء لتجنب الدوخة الناتجة عن انخفاض ضغط الدم.

إذا كنت تتناول أدوية للضغط أو مدرات للبول، فاستشر طبيبك إذا لاحظت تكرار أعراض الهبوط خلال موجات الحر.



متى يجب طلب المساعدة الطبية

إذا صاحب الهبوط إغماء، أو ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو ارتباك شديد، أو استمرت الدوخة رغم شرب السوائل والراحة، فيجب التوجه للحصول على رعاية طبية بشكل عاجل.

حيث أن الوقاية تعتمد في المقام الأول على الحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب الحرارة الشديدة، والانتباه المبكر لأعراض الجفاف وانخفاض ضغط الدم.

المصدر mayo clinic