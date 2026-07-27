قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تحمي نفسك من الهبوط في الصيف؟.. خطوات بسيطة تقلل المخاطر

الهبوط
الهبوط
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالهبوط الناتج عن فقدان السوائل والأملاح، خاصة لدى كبار السن، ومرضى القلب والضغط، والأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الأجواء الحارة.

وللوقاية من الهبوط في الصيف، ينصح الخبراء باتباع الإرشادات التالية:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، مع زيادة الكمية عند التعرض للحر أو بذل مجهود.

تعويض الأملاح المفقودة من خلال نظام غذائي متوازن، أو استخدام محاليل تعويض الأملاح عند الحاجة وبعد استشارة الطبيب.

تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وخفيفة للمساعدة على تبريد الجسم.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، وتجنب تخطي الوجبات لفترات طويلة.

الحد من المشروبات التي قد تزيد فقدان السوائل مثل الكحول، مع الاعتدال في المشروبات المحتوية على الكافيين.

الوقوف ببطء بعد الجلوس أو الاستلقاء لتجنب الدوخة الناتجة عن انخفاض ضغط الدم.

إذا كنت تتناول أدوية للضغط أو مدرات للبول، فاستشر طبيبك إذا لاحظت تكرار أعراض الهبوط خلال موجات الحر.


متى يجب طلب المساعدة الطبية

 إذا صاحب الهبوط إغماء، أو ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو ارتباك شديد، أو استمرت الدوخة رغم شرب السوائل والراحة، فيجب التوجه للحصول على رعاية طبية بشكل عاجل.

  حيث أن الوقاية تعتمد في المقام الأول على الحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب الحرارة الشديدة، والانتباه المبكر لأعراض الجفاف وانخفاض ضغط الدم.

المصدر mayo clinic 

هبوط الهبوط بالصيف هبوط الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط طن أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص في بنها

فرقة أسوان للفنون الشعبية

محافظ أسوان يشيد بمشاركة فرقة الفنون الشعبية فى ملتقى السمسمية بالإسماعيلية ..صور

جانب من الاجتماع

جامعة بنها الأهلية: منح تدريبية للطلاب الأوائل بالبرامج الطبية في الصين

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد