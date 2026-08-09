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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للكلى عند تناول ماء جوز الهند؟

ماء جوز الهند
ماء جوز الهند
نهى هجرس

لا يُنظف ماء جوز الهند الكلى ولا يُعالج أمراضها مع ذلك، يُمكنه دعم ترطيب الجسم، وهو أمرٌ هامٌ لوظائف الكلى السليمة، يعتمد مدى ملاءمة ماء جوز الهند لحالتك على وظائف الكلى، ومستويات البوتاسيوم، والأدوية التي تتناولها، وصحتك العامة

فوائد ماء جوز الهند للكلى

- يساعدك على البقاء رطباً

يُساعد ماء جوز الهند على ترطيب الجسم، خاصةً إذا شجعك على شرب المزيد من السوائل عندما تشعر بالملل من الماء العادي، يدعم الترطيب صحة كليتيك من خلال:

يساعد التخلص من البكتيريا على تقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية

قد يساهم الحفاظ على البول مخففًا في تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى.

- الحماية من إصابات الكلى

دعم تدفق الدم إلى الكليتين، حتى تتمكنا من تصفية الفضلات من خلال البول

يحتوي ماء جوز الهند أيضاً على الإلكتروليتات

قد يساعد في الوقاية من حصى الكلى

إن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بحصى الكلى هي شرب كمية كافية من السوائل، فزيادة السوائل تُخفف تركيز البول، مما يُصعّب على المعادن مثل الكالسيوم التكتل وتكوين الحصى

يُقدّم ماء جوز الهند فائدة إضافية، تشير الأبحاث الأولية إلى أنه يُمكن أن يرفع مستوى السترات، وهي مادة ترتبط بالكالسيوم في البول، قد يُساعد ارتفاع مستوى السترات في البول على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع حصى الكالسيوم

المصدر verywellhealth 

ماء جوز الهند الكلى فوائد ماء جوز الهند حصوات الكلى

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