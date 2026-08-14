حسام موافي يكشف 5 أسئلة مهمة لتقييم آلام القلب

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عن آلام الصدر المرتبطة بالشرايين التاجية، موضحًا أن تقييم طبيعة الألم يمثل خطوة مهمة في تحديد سببه ومدى ارتباطه بأمراض القلب.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك عدة أسئلة مهمة يجب طرحها عند تقييم آلام الصدر، من بينها معرفة السبب الذي يؤدي إلى ظهور الألم، والعوامل التي تساعد على تخفيفه.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أهمية معرفة مدة استمرار الألم، إلى جانب تحديد مكانه وما إذا كان يمتد إلى مناطق أخرى من الجسم، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تساعد الطبيب في تقييم طبيعة الحالة.

وأضاف أن وصف المريض لطبيعة الإحساس بالألم يمثل عاملًا مهمًا أيضًا، موضحًا أنه قد يأتي في صورة شعور بالثقل، أو ألم حاد، أو إحساس بالحرقان يشبه الحموضة.

وشدد على أهمية التعامل مع آلام الصدر من خلال تقييم طبي دقيق، وعدم الاعتماد على وصف الألم وحده لتحديد سببه، خاصة أن الأعراض قد تتشابه بين أمراض القلب ومشكلات أخرى.