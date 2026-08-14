ارتفاع الحرارة والرطوبة.. فئات أكثر عرضة لمشكلات الجهاز التنفسي

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة، تزداد التحذيرات الصحية من التأثيرات التي قد تطرأ على الجسم، خاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، الذين قد يعانون من تفاقم الأعراض خلال الأجواء الحارة والرطبة. وفي هذا السياق، قدم الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، مجموعة من النصائح لتقليل التعرض للمضاعفات الصحية خلال فترات ارتفاع الحرارة.

مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية الأكثر تأثرًا

أكد الدكتور شريف حتة أن مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية من أكثر الفئات تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، موضحًا أن هذه الظروف الجوية قد تؤدي إلى ظهور أعراض ومشكلات تنفسية أو متعلقة بالجيوب الأنفية حتى لدى الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بحساسية أو مشكلات مماثلة.

وأوضح حتة، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ارتفاع الحرارة والرطوبة قد يزيد من تهيج الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية، ما يستدعي اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، خاصة خلال ساعات الذروة.

تجنب الخروج في أوقات ارتفاع الحرارة

ونصح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي بتجنب الخروج من المنزل في فترات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قدر الإمكان، إذا لم تكن هناك ضرورة تستدعي ذلك، مؤكدًا أن تقليل التعرض المباشر للأجواء الحارة يمثل إحدى أهم وسائل الوقاية.

وفي حال الاضطرار إلى الخروج، شدد على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية والفاتحة التي تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة، إلى جانب الحرص على شرب المياه بصورة منتظمة للحفاظ على ترطيب الجسم.

كما أوصى المرضى بالالتزام بالأدوية الموصوفة لهم لعلاج الحساسية، واستخدام البخاخات بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، وفقًا لتعليمات الطبيب.

التكييف والمروحة.. الاعتدال ضرورة

وأشار حتة إلى أهمية استخدام وسائل التبريد خلال موجات الحر، سواء التكييف أو المروحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة استخدامها باعتدال وضبط درجة حرارة المكان بصورة مناسبة.

وحذر من الانتقال المفاجئ من الأجواء شديدة الحرارة إلى أماكن منخفضة الحرارة بدرجة كبيرة، موضحًا أن التغير الحاد في درجات الحرارة قد يؤثر على الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية المحيطة بها، وقد يؤدي إلى زيادة الأعراض لدى بعض الأشخاص.

تحذير من توجيه المروحة مباشرة إلى الجسم

ونصح استشاري الصحة العامة بعدم توجيه تيار الهواء الصادر من المروحة بشكل مباشر ومستمر إلى الجسم، مشيرًا إلى أن ذلك قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بظهور الصداع أو زيادة مشكلات والتهابات الجيوب الأنفية.

وأكد أن الأفضل هو توزيع الهواء داخل الغرفة بصورة غير مباشرة، مع الحفاظ على درجة حرارة معتدلة وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

ارتفاع الرطوبة وتأثيرها على العين

ولفت حتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة قد يؤثر أيضًا على العين، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يعانون من جفاف العين والشعور المستمر بالتهيج أو الالتهاب.

وشدد على أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال الإكثار من شرب المياه، إلى جانب الاعتدال في استخدام أجهزة التكييف والمراوح، وتجنب الخروج خلال ساعات الذروة، للحد من التأثيرات الصحية المرتبطة بارتفاع الحرارة والرطوبة.