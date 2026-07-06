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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير باكستان بالقاهرة: تعمل على مشروع للربط التجاري بين غرب الصين ومصر

السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر
السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر
محمود محسن

أكد السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، أن السفارة تعمل باستمرار كجسر للتواصل بين مصر وباكستان، بهدف الحفاظ على قوة العلاقات الثنائية وتعزيزها على مختلف المستويات، إلى جانب توثيق الروابط بين الشعبين ودعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال سفير باكستان لدى مصر، في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك العديد من المقترحات المطروحة لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الزيارة التي أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى باكستان، والتي شهدت اتفاقًا مع وزير الخارجية الباكستاني على عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، التي لم تنعقد منذ عام 2006، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك.

وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة أيضًا تأسيس منتدى تجاري مشترك يضم رجال الأعمال من مصر وباكستان، بهدف بحث الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشار السفير إلى أن البلدين يناقشان مشروعًا للربط التجاري يربط غرب الصين بمصر، وصولًا إلى شرق آسيا وأوروبا، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يزال محل نقاش، معربًا عن أمله في الانتهاء من الترتيبات الخاصة به خلال الفترة المقبلة.

التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان يشهد نموًا ملحوظًا،


وأوضح أن الصناعات الباكستانية بدأت تتجه تدريجيًا إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي بين مصر وباكستان يشهد نموًا ملحوظًا، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين.

السفير عامر شوكت باكستان مصر العلاقات الثنائية التعاون التجاري

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