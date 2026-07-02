قائد الجيش اللبنانى يبحث مع وفد بريطاني دعم المؤسسة العسكرية.. ويستقبل السفير الباكستاني

استقبل قائد الجيش اللبنانى العماد رودولف هيكل، مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية باربرا وودوارد، على رأس وفد، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول.

وتناول اللقاء دور الجيش والخطوات التنفيذية الملحقة في اتفاق الإطار، إلى جانب سبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.

كما استقبل العماد هيكل، السفير الباكستاني في لبنان سلمان أثار، الذي أعرب عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش إلى باكستان، وآلية تطبيق مفاعيلها بما يعزز التعاون بين الجيشين في مختلف المجالات.