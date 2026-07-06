عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي

كشف الإعلامي عمرو أديب عن واقعة وصفها بأنها من أغرب الأحداث في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي تدخل لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع عقوبة الإيقاف عن أحد أبرز لاعبي منتخب الولايات المتحدة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر” إن اللاعب الأمريكي تعرض للطرد خلال المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده بعد تدخل عنيف استوجب البطاقة الحمراء، مؤكدًا أن قرار الطرد كان مستحقًا.

وتابع أن الرئيس الأمريكي تواصل مع رئيس "فيفا" لطلب رفع العقوبة عن اللاعب، لافتًا إلى أنه تم إعفاؤه من الإيقاف، ليصبح بإمكانه المشاركة في المباراة المقبلة أمام منتخب بلجيكا.

المواجهة المرتقبة

وأشار عمرو أديب إلى أن الاتحاد البلجيكي تقدم باحتجاج اعتراضًا على قرار رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي، معتبرًا أن القرار أثار حالة من الجدل قبل المواجهة المرتقبة.