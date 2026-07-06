عامت شوكت: شركات باكستانية وعالمية توسع استثماراتها في مصر بقيمة 30 مليون دولار

كشف السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، عن تنامي الاستثمارات الباكستانية في السوق المصرية، مؤكدًا أن عددًا من الشركات الباكستانية، من بينها شركات عالمية متخصصة في صناعة الملابس الرياضية، بدأت تنفيذ مشروعاتها داخل مصر.

وأوضح سفير باكستان لدى مصر في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن أعمال إنشاء أحد هذه المشروعات انطلقت بالفعل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الباكستانيين في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف أن هناك أيضًا شركات باكستانية تعمل في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى وجود اهتمام متبادل ومتزايد بين المستثمرين في مصر وباكستان لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي المقابل، لفت السفير إلى أن عددًا من الشركات المصرية الكبرى بدأ توسيع نشاطه داخل باكستان، من بينها مجموعة أورا وشركة السويدي، إلى جانب المشروعات القائمة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الاستثمارات المشتركة

وأكد السفير عامت شوكت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشددًا على أن السفارة تعمل مع الجهات المعنية في البلدين على تهيئة الظروف لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح الاقتصادية لمصر وباكستان.