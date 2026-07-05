مقتـ.ل وإصابة 7 أشخاص في هجوم بمسيّرة جنوب غربي باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل ثلاث فتيات وإصابة أربعة أشخاص آخرين من عائلة واحدة، في هجوم يُشتبه في تنفيذه باستخدام طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر"، استهدف منطقة وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا جنوب غربي البلاد، فجر اليوم /الأحد/.

وأوضحت مصادر لصحيفة "دون" الباكستانية أن الذخائر يُعتقد أنها أُلقيت بواسطة طائرة مسيّرة استهدفت منزلًا في منطقة نرجاسي بمديرية بيرمال.

وبحسب المصادر، هرع السكان المحليون إلى موقع الحادث فور وقوعه، ونفذوا عمليات إنقاذ أولية قبل نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة وانا لتلقي العلاج. وأكدت مصادر طبية أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة تحت إشراف الطواقم الصحية.

وتشير مصادر محلية إلى وقوع حوادث مماثلة خلال فترات سابقة في عدة مناطق بمديرية بيرمال؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأثار مخاوف متزايدة بين السكان.

ويقول الأهالي إن الوضع الأمني في جنوب وزيرستان شهد تدهورًا خلال العام ونصف العام الماضيين، مع تزايد أعمال العنف، بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات وعمليات الاختطاف وفرض الإتاوات والهجمات على قوات الأمن.