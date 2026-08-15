٥ صفقات جديدة تزين صفوف الاتحاد السكندري قبل انطلاق الدوري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، إجراءات التعاقد مع خمسة لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب رغبة وموافقة المدير الفني الكابتن حمزة الجمل : -



• مصطفى معوض : مدافع الوحدات الأردنى السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق .

• مازن أسامة : ظهير أيسر ديروط السابق ، بعقد يمتد ل «أربع )) مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق .

• معتز محمد : مدافع النادى الأهلى السابق ، بعقد يمتد لموسمين عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق .

• أنس وائل : لاعب وسط مهاجم الزمالك السابق ، بعقد يمتد ل ( خمس) مواسم

• محمود عماد : لاعب الوسط ، تجديد إعارة من نادى البنك الأهلى وتم إضافة بند بالعقد بإمكانية أنتقاله بصفة نهائية عقب نهاية الموسم .

وأكد مجلس الإدارة أن هذه التعاقدات تأتى فى إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق ، وتلبية رؤية المدير الفني الكابتن حمزة الجمل، استعداداً للموسم الجديد .

