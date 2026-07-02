الإعلامية ريهام الديب تعلن موعد عزاء والدتها

كشفت الإعلامية ريهام الديب عن موعد عزاء والدتها بعد ان وافتها المنية .

وكتبت ريهام الديب عبر حسابها على فيسبوك: "عزاء أمي الحبيبة سيقام إن شاء الله يوم الإثنين القادم الموافق ٦/٧ في مسجد المشير بقاعة الصفا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت قد أعلنت الإعلامية ريهام الديب، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت ريهام الديب أن صلاة الجنازة ستقام على جثمان والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة الظهر، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

خبر وفاة والدة الإعلامية ريهام الديب أحدث تفاعلًا واسعًا من الإعلاميين والأصدقاء، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان