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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيماء سيف تدعم طلاب الثانوية العامة وتطالب بمراعاة صعوبة الامتحانات

شيماء سيف
شيماء سيف
سارة عبد الله

وجهت الفنانة شيماء سيف الدعم، لطلاب الثانوية العامة في امتحانات نهاية العام الدراسي.

وكتبت شيماء سيف عبر حسابها الشخصي على انستجرام: "عايزة اقول لكل طلاب الثانوية العامة ربنا معاكم وينجحكم ويبصركم ويوفقكم انتم واهاليكم على الأيام الصعبة دى، وياريت كل المسؤلين عن التصحيح ياخدو بعين الاعتبار ان كل الطلبة اجتمعو على ان امتحان الكيمياء والعربي كانو صعبين جدا، ياريت يبرأوا بحالهم ويعتبروهم ولادهم وياريت كلنا ندعيلهم بالنجاح يارب".

وكان قد أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، في خبر حظي بتفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المنشور تفاعل عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مي عمر، التي حرصت على تهنئة الثنائي بعودتهما، إذ علّقت قائلة: «ربنا يبعد عنكم الشر إنتوا الاتنين أحسن من بعض».

وردّ محمد كارتر على تعليق مي عمر، موجّهًا لها الشكر، ومشيدًا بها، حيث وصفها بـ«بنت الأصول»، داعيًا الله أن يحفظها وزوجها المخرج محمد سامي.

شيماء سيف الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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