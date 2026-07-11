سلاح اونلاين| الداخلية تضبط شخصين لإدارتهما صفحة لترويج وبيع الأسلحة عبر الإنترنت

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، في إطار جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية المستغلة للفضاء الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"-2 قطعة سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإتجار وتحصله على الأسلحة البيضاء من (عاطل – مقيم بذات الدئرة) أمكن ضبطه، وضبط وبحوزته (11 قطعة سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة البيضاء بقصد بالإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.