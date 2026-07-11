استئناف محاكمة طالب متهم بإنهاء حياة والدته والشروع في قتل والده بأبوحماد

تستأنف محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود اليوم جلسات محاكمة طالب متهم بإنهاء حياة والدته والشروع في قتل والده وشقيقته بدائرة مركز أبو حماد.

تعود تفاصيل القضية رقم 9839 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد والمقيدة برقم 4016 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق عندما أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد ع ع ع م" 23 سنة طالب ومقيم بمدينة الزقازيق وله محل إقامة آخر بمركز أبو حماد إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل والدته "ابتسام م ح ال" والشروع في قتل والده وشقيقته.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار وبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها حيث سدد لها عدة طعنات بلغت 12 طعنة أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في قتل والده وشقيقته خلال الواقعة ذاتها بدائرة مركز أبو حماد.