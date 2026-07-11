أزهر الشرقية يعلن جاهزية مراكز التصحيح للشهادة الثانوية وبدء العمل غداً

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، عن رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز التصحيح التابعة للمنطقة، تمهيداً لانطلاق أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية غداً الأحد، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الأول التي بدأت في السادس من يونيو الماضي.

واكد رئيس الإدارة المركزية بأن منطقة الشرقية الأزهرية تبدأ من اليوم السبت التجهيزات الأولية والترتيبات التنظيمية والإدارية داخل غرف ومراكز التصحيح، مؤكداً صدور توجيهات لرؤساء مراكز التصحيح بتوفير المناخ الملائم للمصححين وتذليل العقبات لضمان سير العمل بانتظام ووفق الضوابط المعمول بها.

وفي السياق ذاته، أشار السيد شحاته علي المنسق الإعلامي بمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن التعليمات الصادرة لكافة لجان التصحيح تشدد على ضرورة تحري الدقة والشفافية عند تقدير الدرجات، ومراجعة إجابات الطلاب بعناية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً تحت إشراف ومتابعة دقيقة.

وأعرب رئيس منطقة الشرقية الأزهرية عن تقديره لجهود جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء لجان التصحيح، ولجميع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة بالنجاح والتوفيق.