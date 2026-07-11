لـ 13 سبتمبر| تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية البساتين

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، إلى 13 سبتمبر.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

كما أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن والتاسع أيضا وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.