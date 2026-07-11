حزب المؤتمر: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يؤكد أن الدولة تؤمن بالإنجاز

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني بمدينة العلمين وتكريم اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بعد مشاركتهم المشرفة في بطولة كأس العالم 2026، يعكس رؤية الدولة في ترسيخ ثقافة تقدير أصحاب الإنجاز، ويؤكد أن القيادة السياسية تنظر إلى الرياضة باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، فضلا عن دورها في ترسيخ صورة مصر الإيجابية على الساحة الدولية.

وأوضح فرحات أن ما حققه المنتخب الوطني من أداء متميز وما صاحبه من حالة فخر والتفاف شعبي يؤكد أن الرياضة أصبحت إحدى ركائز القوة الناعمة المصرية، وقادرة على تعزيز الروح الوطنية وجمع المصريين حول هدف واحد، مشيرا إلى أن استقبال الرئيس للاعبين والجهاز الفني يحمل دلالات سياسية ومجتمعية مهمة، أبرزها أن الدولة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وأن تكريم النماذج الناجحة يمثل حافزا للأجيال الجديدة لمضاعفة الجهد والسعي نحو التميز في مختلف المجالات، سواء في الرياضة أو العلم أو الثقافة أو الاقتصاد.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس على امتلاك مصر قاعدة واسعة من المواهب، وضرورة تطوير منظومة احترافية لاكتشافها وصقلها، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة، قادرة على إنتاج أبطال ينافسون عالميا، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب ورعاية الموهوبين يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، وأن استمرار تطوير المنظومة الرياضية سيحقق مردودا تنمويا ومجتمعيا يتجاوز المجال الرياضي.

وأكد فرحات أن حرص الرئيس على تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنحهم الأوسمة التقديرية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تقدر الإخلاص والتميز والعمل الجماعي، وتحرص على تكريم كل من يرفع اسم مصر في مختلف المحافل، وهو ما يعزز لدى الشباب ثقافة الاجتهاد والمثابرة، ويحفزهم على تحويل طموحاتهم إلى إنجازات حقيقية تخدم الوطن.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن النجاحات الرياضية أصبحت إحدى ركائز القوة الناعمة المصرية، وتسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، مشددا على أهمية البناء على هذا الإنجاز من خلال مواصلة دعم الرياضة، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب في جميع المحافظات، وتوفير بيئة احترافية تضمن استدامة النجاحات، بما يعزز حضور مصر في مختلف البطولات الدولية ويصنع أجيالا جديدة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.