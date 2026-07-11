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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اقتراحات النواب: كشافو المواهب ضرورة لصناعة أبطال جدد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني بعد عودتهم من بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الرياضة والرياضيين.

وأشار النائب إلى أن هذا الاستقبال في العلمين الجديدة، يعكس تقدير القيادة السياسية والدولة لجهود أبنائها الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية.

وقال زين الدين: استقبال الرئيس للمنتخب الوطني يمثل رسالة قوية للشباب بأن الدولة تقف خلفهم وتقدر تعبهم، حتى في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولات العالمية، مؤكدا أن مصر لا تدخر جهداً في توفير كل سبل الدعم للرياضة المصرية لتظل دائماً في الصدارة.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على أهمية ما أكد عليه الرئيس خلال اللقاء بشأن أهمية وجود منظومة متكاملة من "كشافين المواهب الرياضية" في كافة المحافظات، وهو الأمر الذي يمثل رؤية استراتيجية لصناعة أبطال جدد قادرين على تمثيل مصر ورفع علمها في بطولات العالم المختلفة.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن اكتشاف المواهب في سن مبكرة ورعايتها وتوفير التدريب العلمي لها، هو الطريق لتحقيق إنجازات مستدامة في الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن وجود كشافين محترفين في القرى والمراكز سيضمن خروج أبطال من كل بيت مصري.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية بالإسراع في تفعيل منظومة الكشافين، وتوفير الدعم المالي والفني لها، والربط بينها وبين الأكاديميات ومراكز الشباب، حتى نتمكن من تحويل الموهبة إلى بطل أولمبي يرفع اسم مصر عالياً.

النائب محمد زين الدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب القيادة السياسية

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