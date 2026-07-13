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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا: لدينا أكبر الصروح الطبية والتعليمية بصعيد مصر

رئيس الجامعه خلال اللقاء
رئيس الجامعه خلال اللقاء
ايمن رياض
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استقبل الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، النائب نادر يوسف نسيم، رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات، وعضو مجلس الشيوخ، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية.


وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا، أن الجامعة تمتلك منظومة أكاديمية وبحثية وطبية متطورة، إلى جانب مستشفياتها الجامعية التي تُعد من أكبر الصروح الطبية والتعليمية بصعيد مصر، بما تضمه من كوادر علمية متميزة وتجهيزات حديثة، تؤهلها لتقديم برامج تدريبية متقدمة تسهم في صقل المهارات العملية للطلاب، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل.

وشهد اللقاء استعراض أطر التعاون المقترحة بين الجامعتين، وبحث آليات تفعيل الشراكة في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات العلمية، وتطوير البرامج الأكاديمية، بما يحقق التكامل بين المؤسستين ويعزز جودة العملية التعليمية والبحثية.

كما ناقش الجانبان سبل دعم التدريب العملي لطلاب الجامعة بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، والاستفادة من الإمكانات التعليمية والتدريبية المتقدمة التي تمتلكها الجامعة، إلى جانب بحث فرص التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم الأنشطة العلمية والمؤتمرات وورش العمل بما يعزز تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعتين.

ومن جانبه، أعرب النائب الدكتور نادر يوسف نسيم، عن تقديره لما حققته جامعة المنيا من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والطبية، مشيدًا بما تمتلكه من إمكانات تعليمية ومستشفيات جامعية متطورة، ومؤكدًا تطلعه إلى إقامة شراكة استراتيجية مثمرة بين الجامعتين تسهم في تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب وجودة العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون المشترك، بما يعزز الشراكة المؤسسية بين الجامعتين، ويدعم منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

المنيا جامعة المنيا اللوتس تعاون

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