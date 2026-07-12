مصرع صغيرتين في انهيار عمود خرساني داخل منزل بقرية في العدوة بالمنيا

لقيت صغيرتان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار عمود خرساني داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار عمود خرساني، داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة، ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الصغيرتين رودينا. خ 5 سنوات، وعزة. خ3 سنوات، إثر إصابتهما بتهشم في الرأس نتيجة سقوط العمود الخرساني.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

