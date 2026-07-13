لجنة حقوق الإنسان العربية تبحث الانتهاكات الإسرائيلية وآليات تنفيذ توصياتها

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة حقوق الإنسان، أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، خلال يومي 13 و14 يوليو 2026، برئاسة دولة الكويت ممثلة في مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير طلال المطيري، وبمشاركة وفود رسمية من الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن الهياكل التعاقدية العربية المعنية بحقوق الإنسان وعدد من اللجان الحقوقية العربية.

وتفتتح أعمال الدورة السيدة إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تستعرض الأمانة العامة تقريرها بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة للجنة، في إطار متابعة تنفيذ قراراتها وتعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.

ويناقش المشاركون عدداً من البنود الدائمة المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب بحث أوضاع الأسرى والمعتقلين والشهداء العرب في السجون والمقابر الإسرائيلية.

كما تتناول الاجتماعات متابعة أنشطة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واستعراض المستجدات المتعلقة بإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، بما يسهم في دعم منظومة حقوق الإنسان العربية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.