مصطفى بكري يعلن موافقته على قانون جهاز مستقبل مصر: كيان مدني يخضع للرقابة ويعزز سرعة الإنجاز

أعلن النائب مصطفى بكري موافقته على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

وقال بكري، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن مشروع القانون يؤكد عددًا من الحقائق المهمة، وفي مقدمتها أن جهاز مستقبل مصر هو جهاز مدني يعمل في إطار مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون جاء لحسم أي تساؤلات بشأن طبيعة الجهاز وموقعه داخل المنظومة المؤسسية للدولة.

وأوضح أن تنظيم الجهاز لا يمثل مجرد انتقال إداري، وإنما يؤسس لإطار مؤسسي يحقق مرونة في اتخاذ القرار وسرعة في التنفيذ، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية التي يتولى تنفيذها.

وأكد بكري أن الجهاز يخضع لرقابة الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد، مشددًا على أنه لا يوجد أي تضارب بين اختصاصات جهاز مستقبل مصر وباقي مؤسسات الدولة.

وأضاف أن النجاحات التي حققها الجهاز خلال الفترة الماضية أثبتت أن تحقيق ما كان يُنظر إليه باعتباره مستحيلاً أصبح ممكنًا، خاصة في ملف تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يجعل إقرار مشروع القانون خطوة مهمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من هذه التجربة ،و اختتم قائلا تحية لقرار رئيس الجمهورية بالتوجيه بإصدار القانون.