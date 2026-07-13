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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يطمئن المستثمرين.. صلاح فوزي يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب
الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى
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أعلن الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا القانون يحقق كل المستهدف من هذا الجهاز وهو أحد أبعاد الأمن القومي فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد فوزي، أن هذا القانون يساهم في طمأنة المستثمرين، وقال إنه يأمل أن ينشىء مركزا ماليا عالميا، والنصوص المتعلقة بالاختصاص الآن في ظل هذه النصوص تسهم في أن الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي لهم إمكانية إنشاء هذا المركز المالي علي غرار مركز طوكيو وزيورخ.

وقال: هذا القانون يحقق كل المستهدف من هذا الجهاز، وراعى طمأنة المستثمر سواء الأجنبي أو المصري لأنه قصر المنازعات على أطراف العقد دون غيرهم، بعيدا عن ركن الصفة.

وأكد على ضرورة أن يثبت في المضبطة أن يتم الموافقة على مشروع القانون بالأغلبية الخاصة، حيث إن أغلبية الثلثين متوفرة، وذلك حتى لا يتعرض لأي طعن أو حكم بعدم الدستورية.
 

الدكتور صلاح فوزي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الأمن القومي الأمن الغذائي الجلسة العامة لمجلس النواب

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