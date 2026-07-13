رئيس خطة النواب: جهاز مستقبل مصر يورد جزءا كبيرا من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير يمكن الاستناد عليها في الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة.

وأوضح أن مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني، مشيرا إلى أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، فضلا عن رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن جهاز مستقبل مصر من أهم روافد التنمية في مصر، فضلا عن منح اختصاصات ومرونة أكبر للجهاز للقيام بدوره التنموي.

وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يورد جزءا كبيرا من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، موجها التحية للجهاز، قائلا: نأمل منه الكثير في دعم التنمية المستدامة.

وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.