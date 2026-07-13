رئيس الوزراء: ماضون في توسيع مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي

تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية.

وقال “مدبولي” إننا ماضون في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك وفقا لما جاء عبر الفضائية المصرية الأولى.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن: القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.