نائب: جهاز مستقبل مصر الأقدر على التنسيق لخدمة المواطن

أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع يحظى بحالة توافق غير مسبوقة داخل المجلس.

وقال الغنيمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها المعارضة والأغلبية على تأييد قانون واحد، بما يعكس أهمية مشروع القانون ودوره في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن جهاز مستقبل مصر سيكون الجهة الأقدر على تحقيق التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والتموين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن موافقة المجلس على مشروع القانون تمثل شهادة ثقة كبيرة في الجهاز، لكنها في الوقت نفسه تضع على عاتقه مسؤوليات والتزامات أكبر، تستوجب العمل بكفاءة وشفافية لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المواطن المصري.