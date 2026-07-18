خالد الغندور: الأهلي والزمالك واحد بيفرّط وواحد بيستفيد

علق الإعلامي خالد الغندور على ملف انتقالات الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن عددًا من لاعبي الأهلي رحلوا مجانًا، لكنه يرى أن النادي نجح في المقابل في ضم أحمد سيد "زيزو" دون مقابل، معتبرًا ذلك نجاحًا إداريًا.

زيزو

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أليو ديانج، وقبلها رامي وأكرم مشيوا فري، وداري وجراديشار وكريستو ورضا سليم مشيوا فري، بس أنا بدفعلهم الفلوس بعد ما مشيوا، لكن الأهلي جاب زيزو فري ودي عظمة الإدارة".

وأضاف أن إدارة الزمالك أخطأت بعدم بيع زيزو إلى نادي نيوم السعودي عندما أتيحت الفرصة، قبل أن يرحل في النهاية دون مقابل، مختتمًا: "على العموم الكلام فري برضه".