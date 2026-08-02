انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع دولة التلاوة بأسيوط

انطلقت، اليوم الأحد الموافق ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م، التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظة أسيوط، بمسجد البقلي، وذلك لاختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة، وتأهيلهم للمراحل التالية من المشروع.

وشهدت فعاليات التصفيات اللواء محمد سيد علوان - محافظ أسيوط، والدكتور عيد علي خليفة - مدير مديرية أوقاف أسيوط، فيما تضم لجنة أسيوط المتسابقين من محافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من قراء الإذاعة والتليفزيون المصري، وهم: فضيلة الشيخ السيد الغيطاني، وفضيلة الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وفضيلة الأستاذ الدكتور ماهر الفرماوي، حيث استُهلت فعاليات التصفيات بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها الاستماع إلى المتسابقين، الذين أظهروا مستوى متميزًا في الأداء، وإتقانًا لأحكام التلاوة والتجويد، وسط منافسة قوية عكست ثراء المواهب القرآنية بالمحافظات المشاركة.

وتأتي هذه التصفيات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي تستهدف اختيار أفضل المتسابقين من أصحاب الأصوات المتميزة؛ تمهيدًا لتأهيلهم للمراحل التالية، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من قراء القرآن الكريم، والحفاظ على المدرسة المصرية في التلاوة، وترسيخ ريادتها، واستمرار رسالتها في اكتشاف القراء المتميزين.

ويشهد الموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» إقبالًا واسعًا؛ إذ تقدم للمشاركة أكثر من ٢٥ ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف الأصوات القرآنية الواعدة ورعايتها، والحفاظ على المدرسة المصرية في التلاوة. كما تُجرى التصفيات الأولية من خلال ١٠ مراكز موزعة على عدد من المحافظات، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وجدير بالذكر أن التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» انطلقت يوم الأحد الموافق ٥ من يوليو ٢٠٢٦م، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من المنافسات لاكتشاف المواهب القرآنية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية ورعايتها.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال التصفيات الأولية للمشروع في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتصعيد المتأهلين إلى المراحل التالية، وصولًا إلى المنافسات النهائية التي تهدف إلى إبراز أفضل الأصوات القرآنية الواعدة على مستوى الجمهورية.