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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد منطقة خور عواضة للتعامل العاجل مع مشاكل الصرف الصحى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد منطقة خور عواضة بهدف البدء فى تنفيذ تدخلات عاجلة للتعامل مع مشاكل الصرف الصحى.

ويأتى ذلك فى إطار النهج الذى تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

مشروع استراتيجي لخدمة شرق مدينة أسوان

كما يأتى ذلك عقب اللقاء الذى عقدته وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوى مع محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، الذى أوضح أن مشروع منظومة الصرف الصحى المتكامل بمنطقة السيل تصل تكلفته إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه، ويعد من أكبر مشروعات البنية التحتية التى تستهدف إنهاء المعاناة التاريخية لأهالى مناطق شرق المدينة، حيث يشمل إنشاء محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 47 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب تنفيذ شبكات انحدار بطول 6 كم ، وخطوط طرد بطول 3 كم بما يخدم أكثر من 50 ألف نسمة بمناطق السيل الجديد، والسيل الريفى، وخور عواضة، والشعبية، والناصرية، والحكروب.

توجيهات عاجلة للبدء فى الرفع المساحى

وخلال الجولة التفقدية ، التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى المشرف على المشروعات، والمهندس محمد على مدير قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية، وجه المحافظ فريق عمل مركز شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) بقيادة وليد البلبوشى، بالبدء الفورى فى أعمال الرفع المساحى وتحديد المناسيب الخاصة بالمشروع، لضمان سرعة إستكمال الإجراءات الفنية وبدء التنفيذ وفق الجدول الزمنى المحدد بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل.

جولات ميدانية

وأكد المحافظ أن المشروع يأتى إستكمالاً للحلول العاجلة التى تم تنفيذها سابقاً لمعالجة مشكلات الصرف الصحى بحى شرق، من خلال تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحى الناصرية ، على أن تسهم المحطة الجديدة بمنطقة السيل الجديد في إستيعاب التدفقات الزائدة وتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة .

استكمال مشروعات التطوير الحضارى

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى مع مشروع الصرف الصحى يتم إستكمال تنفيذ المشروعات الموازية، وفى مقدمتها تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2500 متر، بعد الانتهاء من الجزء الأكبر منه، تمهيداً لدراسة الإستعمالات أعلى التغطية التى قد تستهدف تنفيذ حارات مرورية، ومسطحات خضراء، وحدائق عامة، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى وتوفير متنفس حضارى لأهالى المنطقة، وفى نفس الوقت يتم إزالة وصلات الصرف المنزلية.

شكر لوزارة الإسكان ودعم البرلمان

وقدم محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير للمهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديراً لدعمها المستمر لمحافظة أسوان، وحرصها على تسريع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتعامل الفورى مع التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى.

كما وجه المحافظ الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تقديراً لدورهم الوطنى وجهودهم فى دعم المحافظة، ومساندتها للحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

ويمثل مشروع منظومة الصرف الصحى المتكامل بمنطقة السيل خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية بمدينة أسوان، وإنهاء مشكلات الصرف الصحى بمناطق شرق المدينة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 50 ألف مواطن، ويجسد حرص الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040، وتحقق حياة أفضل للمواطنين.

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