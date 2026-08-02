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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني يطالب بتعويض أصحاب المعاشات ويقترح العودة للنظام القديم مؤقتًا

برلماني يطالب بتعويض أصحاب المعاشات ويقترح العودة للنظام القديم مؤقتًا
برلماني يطالب بتعويض أصحاب المعاشات ويقترح العودة للنظام القديم مؤقتًا
شيماء جمال

أكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن أزمة عدم صرف المعاشات لبعض المواطنين تمثل أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الأداء الحكومي، خاصة بعد الوعود التي أُعلنت بشأن إنهاء الأزمة مع بداية شهر أغسطس.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المواطنين المتضررين من تأخر صرف المعاشات لا يعرفون كيف يدبرون أمور حياتهم، مؤكدًا أنهم يعانون منذ بداية العام.

وأوضح أنه كان يتوقع إقالة رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بسبب ما حدث، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب المعاشات كانوا يتقاضون رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه قبل خروجهم على المعاش، ثم انخفضت مستحقاتهم إلى نحو 3 آلاف جنيه، قبل أن تتوقف عن بعضهم بالكامل بسبب الأزمة.

ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى للمعاشات يتطلب استثمارات حقيقية، وليس توجيه الأموال إلى أذون الخزانة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكون في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة والزراعة، أو في الشركات ذات العائد الجيد.

وأشار إلى أن تحقيق عوائد أفضل لأموال أصحاب المعاشات يتطلب استثمارًا حقيقيًا، مطالبًا بالعمل الجاد لحل الأزمة، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات دون الوصول إلى حلول عملية.

وكشف أن أموال أصحاب المعاشات تعرضت لمشكلات قبل ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم وقرارات تحرير سعر الصرف زادت من الأعباء على أصحاب المعاشات، خاصة محدودي الدخل.

وطالب بتعويض أصحاب المعاشات عن فترة تأخر صرف مستحقاتهم، داعيًا إلى العودة مؤقتًا إلى المنظومة القديمة لحين الانتهاء من حل المشكلات الحالية، أو صرف المستحقات يدويًا من خلال مسؤولي التأمينات في المحافظات، لضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون تأخير.

المعاشات مجلس النواب أغسطس من أول وجديد أصحاب المعاشات

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