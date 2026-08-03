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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زراعة الكاكاو بساحل العاج في حاجة ملحة للطقس المشمس لدعم المحصول الرئيسي

زراعة الكاكاو بساحل العاج في حاجة ملحة للطقس المشمس لدعم المحصول الرئيسي
زراعة الكاكاو بساحل العاج في حاجة ملحة للطقس المشمس لدعم المحصول الرئيسي
أ ش أ

شدد مزارعو الكاكاو في ساحل العاج على أن معظم مناطق زراعة الكاكاو في البلاد تحتاج إلى مزيد من الطقس المشمس لدعم المحصول الرئيسي الممتد من سبتمبر إلى فبراير، وذلك بعد هطول أمطار أقل من المتوسط وموجة من انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي.

وتعد ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم، وتشهد البلاد حاليًا موسم الأمطار الذي يمتد عادة من أبريل حتى منتصف نوفمبر. وقال عدد من المزارعين في مختلف أنحاء البلاد إن مستوى رطوبة التربة لا يزال مرتفعًا بما يكفي لدعم نمو الأشجار لعدة أسابيع.

وأضاف المزارعون أن التوقعات الحالية تبدو واعدة، لكنهم حذروا من أن عدم استخدام الأسمدة والمبيدات في المزارع خلال هذا الشهر بالشكل المناسب سيؤدي إلى تلف الثمار، ويقلل من فرص تحقيق محصول جيد.

وقال كواسي كوامي، الذي يزرع الكاكاو بالقرب من منطقة سوبري غرب البلاد، حيث سجلت المنطقة هطول 0.6 مليمتر من الأمطار الأسبوع الماضي، أي أقل بمقدار 11.6 مليمتر من متوسط السنوات الخمس الماضية: "قد يصبح الطقس شديد البرودة في بعض الأحيان، والآن هو الوقت المناسب لمعالجة المحاصيل، وإلا ستكون هناك خسائر كبيرة."

وقال مزارعون في منطقتي أجبوفيل وديفو جنوب البلاد، ومنطقة أبينجورو شرق البلاد، حيث جاءت الأمطار أقل من المتوسط، إن الأشجار لا تزال تحمل كميات كبيرة من الثمار التي تواصل النمو، وأضافوا أنه إذا استمرت الأحوال الجوية الملائمة حتى سبتمبر، فمن المتوقع أن يبدأ حصاد المحصول الرئيسي بكميات وفيرة اعتبارًا من منتصف أكتوبر وحتى ديسمبر على الأقل.

وفي منطقة دالوا الواقعة في وسط غرب البلاد، ومنطقتي بونغوانو وياموسوكرو في وسط البلاد، اللتين شهدتا أيضًا أمطارًا أقل من المتوسط، قال المزارعون إن المزارع حققت إنتاجًا جيدًا، لكن هطول المزيد من الأمطار في سبتمبر قد يهدد نمو المحصول بسبب انتشار الأمراض.

وقال ألبرت نزوي، الذي يزرع الكاكاو بالقرب من دالوا، حيث سجلت المنطقة هطول 2.4 مليمتر من الأمطار الأسبوع الماضي، أي أقل بمقدار 17 مليمترًا من متوسط السنوات الخمس الماضية: "تنمو العديد من الثمار ويزداد حجمها، ما يبشر بمحصول وفير. لكن إذا هطلت أمطار غزيرة في سبتمبر، فستكون هناك مخاطر لانتشار الأمراض في المزارع."

وتراوحت درجات الحرارة الأسبوعية في مختلف أنحاء ساحل العاج بين 24.4 و27.4 درجة مئوية.

مزارعو الكاكاو في ساحل العاج زراعة الكاكاو الطقس المشمس هطول أمطار

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