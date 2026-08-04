إسبانيا تدعو إيطاليا إلى وقف عمليات التفتيش على الحدود عقب أزمة سبتة

دعت إسبانيا السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إلى وقف عمليات التفتيش الانتقائية على الحدود التي يخضع لها الأشخاص القادمين جواً وبحراً من إسبانيا، وذلك بعد أن علقت إيطاليا العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا عقب تدفق آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا -خلال مؤتمر طارئ عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي- إن هذه الخطوة لا طائل منها، حيث إن دخول سبتة لا يمنح تلقائيًا حق السفر إلى بقية مناطق شنجن، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وطالب جراندي مارلاسكا برفع هذه الإجراءات على الفور، قائلًا "لا أفهم سبب إغلاق إيطاليا لمنطقة شنجن؛ فقد بدا لي ذلك غير ضروري تمامًا وغير منطقي.. "سنرى ما سيحدث وما إذا كان سيكون هناك تغيير في هذا القرار".

بدوره، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال المؤتمر عبر الفيديو، إن إعادة فرض الرقابة المؤقتة على الحدود الجوية والبحرية الداخلية على القادمين من إسبانيا "ليست بأي حال من الأحوال إجراءً موجَّهًا ضد إسبانيا أو أي شريك آخر".

وأكد بيانتيدوسي أن هذا القرار احترازي وتنظيمي، يهدف إلى حماية الأمن القومي وسلامة نظام المراقبة الأوروبي في وقت يشهد ضغوطاً كبيرة، معرباً عن تضامن إيطاليا مع الحكومة الإسبانية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستقيّم ما إذا كان تعليق إيطاليا لاتفاقيات شنجن مع إسبانيا إجراءً مناسباً، مشيرًا إلى أن العفو الذي أصدرته مدريد مؤخرًا، والذي مكّن أكثر من 600 ألف مهاجر غير نظامي من الحصول على تصاريح إقامة، "ليس إشارة إيجابية"، وهو ما اعترض عليه أيضًا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.