محبة الوطن من الإيمان | الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية

عقدت وزارة الأوقاف، ضمن برنامج الندوات العلمية ومبادرة «صحح مفاهيمك»، 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان: "محبة الوطن من الإيمان"، عقب صلاة العشاء أمس الاثنين بجميع المديريات الحدودية: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والسويس.

وذكر بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الندوات تأتي في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الدعوية التي ترتكز على مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي وترسيخ قيم العلم والمعرفة.

وأوضح البيان أن الندوات تناولت بيان المكانة العظيمة للوطن في الإسلام، وأن محبته فطرة إنسانية وسلوك حضاري يدعو إليه الدين الحنيف، كما تؤكد أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وصيانة مقدراته، واحترام مؤسساته، والإخلاص في العمل، والقيام بالواجبات، كلها صور عملية صادقة من صور الانتماء الوطني، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز روح الانتماء، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة والشائعات التي تستهدف أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الأوقاف -في البيان- أن هذه الندوات تأتي استمرارًا لرسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وعي مجتمعي رشيد، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، بما يعزز تماسك المجتمع ويخدم مسيرة التنمية والبناء.