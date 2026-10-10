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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سينجر تكشف الستار عن أسطورة السباقات بورشه 911 DLS.. صور

بورشه 911 DLS
بورشه 911 DLS
صبري طلبه

منذ ظهور بورشه 911 للمرة الأولى عام 1963، نجحت السيارة الألمانية في ترسيخ مكانتها ضمن أبرز الطرازات الرياضية في تاريخ صناعة السيارات، ويرجع ذلك إلى تصميمها المميز ومحركاتها القوية.

وتعود هذه الأيقونة إلى الساحة مرة أخرى، بعد أن كشفت سينجر الأمريكية المتخصصة في إعادة بناء وتطوير سيارات بورشه عن نسخة معدلة من 911 DLS، تجمع بين الملامح التقليدية للطراز والتحديثات الميكانيكية والتصميمية.

بورشه 911 DLS

وتحافظ السيارة على الهيئة الكلاسيكية المعروفة لبورشه 911، بما في ذلك الهيكل ثنائي الأبواب، مع إضافة تفاصيل خارجية تمنحها مظهرًا أكثر ارتباطًا بعالم الحلبات، ويظهر ذلك في التصميم العام الذي يجمع بين الخطوط القديمة والعناصر الرياضية المطورة.

بورشه 911 DLS

محرك بورشه 911 DLS

جاءت النسخة المعدلة من بورشه 911 DLS بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.8 لتر، مزود بشاحني تيربو، وتصل قوته إلى 700 حصان، مع عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، ويرتبط محرك السيارة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

بورشه 911 DLS

تصميم بورشه 911 DLS

ظهرت بورشه 911 DLS بلون أرجواني يميز هيكلها، مع جناح خلفي عريض وكبير الحجم يعزز المظهر الرياضي للسيارة، وتضم الواجهة مصابيح بإضاءة LED، بينما تظهر فتحات الهواء الجانبية ضمن التفاصيل التي تدعم الهوية التصميمية للنسخة المعدلة.

بورشه 911 DLS

وتكتمل الملامح الخارجية بجنوط رياضية فضية ذات تصميم متعدد الأذرع يشبه النجمة المتشعبة، إلى جانب الخطوط المعروفة للهيكل الكلاسيكي، وتجمع هذه العناصر بين الحفاظ على الشكل الأساسي لبورشه 911 وإضافة تفاصيل أكثر حدة.

بورشه 911 DLS

مقصورة بورشه 911 DLS

حصلت السيارة بورشه 911 DLS على مقاعد رياضية مكسوة بالجلد باللون العاجي، مع استخدام ألياف الكربون في بعض التفاصيل الداخلية، وتضم التجهيزات عجلة قيادة مغطاة بالجلد، إلى جانب كسوات للأبواب ولمسات من ألكانتارا، بما يوفر مزيجًا من الخامات التي تتناسب مع الطابع الرياضي والفاخر للسيارة.

بورشه 911 بورشه 911 DLS سيارة بورشه 911 DLS السيارة بورشه 911 DLS المعدلة

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