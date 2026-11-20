وجه اللواء حامد فايد، رئيس القسم الفني بمباحث الإنترنت سابقًا والخبير بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نصيحة مهمة للمواطنين الذين يتعرضون لسرقة حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء «فيس بوك» أو «واتساب» أو «ماسنجر»، كاشفًا عن إمكانية استعادة الحسابات خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ واستيفاء البيانات المطلوبة.

وأوضح فايد، خلال حواره ببرنامج «تحت السيطرة»، المذاع على قناة «TEN»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن الشخص الذي يتعرض لسرقة حسابه عليه التوجه إلى مباحث الإنترنت في المحافظة التابع لها، وتقديم بلاغ بالواقعة، مشيرًا إلى وجود بروتوكول تعاون بين مباحث الإنترنت وشركة «ميتا» المسؤولة عن عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المجني عليه يقدم المعلومات والبيانات التي تثبت ملكيته للحساب، ليتم التعامل مع البلاغ والتنسيق مع الشركة المختصة، موضحًا أن إجراءات استعادة الحساب قد تستغرق نحو 48 ساعة.

وأشار خبير الاتصالات إلى أنه في حالة التأكد من أن مقدم البلاغ هو صاحب الحساب الحقيقي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الحساب أو وقف استخدامه من جانب الشخص الذي استولى عليه، وذلك من خلال التحقق من رقم الهاتف والمعلومات الشخصية المسجلة على الحساب.

وأكد اللواء حامد فايد أهمية سرعة الإبلاغ عن سرقة الحسابات الشخصية، والتوجه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية البيانات الشخصية من الاستغلال أو الابتزاز الإلكتروني.



