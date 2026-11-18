أثارت دراسة علمية يابانية حديثة اهتمامًا واسعًا بعد الكشف عن نتائج واعدة لتجارب استخدمت مادة مستخلصة من بكتيريا موجودة في أمعاء أحد أنواع الضفادع اليابانية، وأظهرت قدرة على القضاء على أورام سرطان القولون والمستقيم لدى الفئران، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية الوصول إلى علاج جديد لمرض السرطان اعتمادًا على هذه النتائج.

خطوة بحثية تستحق الاهتمام

وبينما تمثل الدراسة خطوة بحثية تستحق الاهتمام، يظل الانتقال من التجارب المعملية والحيوانية إلى الاستخدام الطبي على البشر رحلة طويلة تتطلب اختبارات دقيقة ومراحل متعددة من التقييم، للتأكد من فاعلية المادة العلاجية وأمانها، قبل الحديث عن إمكانية اعتمادها دواءً لعلاج المرضى.

اكتشاف علاج جديد للسرطان

وأكد الدكتور محمد رمضان، رئيس الجمعية المصرية للأورام، أن الحديث عن اكتشاف علاج جديد للسرطان باستخدام بكتيريا مستخلصة من أمعاء ضفدع ياباني لا يزال سابقًا لأوانه، مشددًا على أن النتائج المعلنة حتى الآن تندرج ضمن الأبحاث الأولية، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على التوصل إلى علاج فعال وآمن للاستخدام البشري.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدراسة اليابانية المنشورة في مجلة «Gut Microbes» بحثت تأثير مادة مستخلصة من بكتيريا «أبو نيجيلا أمريكانا»، حيث أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران قدرة هذه المادة على القضاء على أورام سرطان القولون والمستقيم.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للأورام إلى أن التجارب على الحيوانات تمثل إحدى المراحل الأولى في مسار تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة، إذ يجري خلالها اختبار مدى تأثير المادة محل الدراسة على الأورام، ومدى إمكانية الاستفادة منها في تطوير علاج مستقبلي، لافتًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تتحقق لدى الفئران لا تعني بالضرورة تكرار التأثير نفسه عند استخدامها مع الإنسان.

تحويل أي مادة بحثية إلى علاج معتمد

وأضاف أن تحويل أي مادة بحثية إلى علاج معتمد للسرطان يستغرق سنوات من الدراسات والاختبارات، موضحًا أنه بعد التأكد من فاعليتها في التجارب الحيوانية، تبدأ مراحل بحثية أخرى تتضمن دراسة الجرعات المناسبة، واختبار مدى الأمان والفاعلية، ثم الانتقال إلى التجارب السريرية على المتطوعين، قبل استكمال مراحل التقييم اللازمة لاعتمادها للاستخدام الطبي.

نتائج مبشرة في المختبرات والتجارب الحيوانية

ولفت إلى أن عالم الأبحاث الطبية يشهد ظهور العديد من المواد والعلاجات التي تحقق نتائج مبشرة في المختبرات والتجارب الحيوانية، إلا أن عددًا منها لا ينجح عند الانتقال إلى مراحل الاختبار على البشر، نتيجة اختلاف الاستجابة البيولوجية أو ظهور تحديات تتعلق بالفاعلية والأمان.

وشدد على ضرورة التعامل بحذر مع الأخبار المتداولة بشأن اكتشاف علاجات جديدة للسرطان، وعدم اعتبار النتائج الأولية إعلانًا عن التوصل إلى علاج نهائي للمرض، مؤكدًا أن الدراسة اليابانية تمثل نتيجة بحثية واعدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال مراحل البحث العلمي وإثبات فعاليتها لدى البشر قبل الحديث عن استخدامها في علاج مرضى السرطان.