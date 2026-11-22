​شهدت إحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية واقعة إصابة طالبة 16 عامًا بكسور وكدمات متفرقة، بعدما ألقت بنفسها من بلكونة منزل أسرتها عقب تعرضها للضرب على يد والدها، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تحفظت الأجهزة الأمنية على الأب تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

​كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوصول بلاغ بسقوط فتاة من علو وإصابتها بإصابات متفرقة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة وجمع التحريات.

​وتبين من الفحص الأولي إصابة الطالبة بكسر في القدم والأنف وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة قفزها من نافذة منزلها، وأشارت التحريات إلى أن الواقعة حدثت إثر تعرضها للضرب من والدها.

​جرى نقل المصابة إلى مستشفى بركة السبع المركزي لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التحفظ على والدها وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.