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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعمر 83 عاماً.. دكتورة آمال تهزم السرطان و تحقق حلمها بمرتبة الشرف.. ونجلها يكشف السر

بعمر 83 عاماً…دكتورة آمال تهزم السرطان و تحقق حلمها بمرتبة الشرف..ونجلها يكشف السر
بعمر 83 عاماً…دكتورة آمال تهزم السرطان و تحقق حلمها بمرتبة الشرف..ونجلها يكشف السر
علا محمد

شهدت كلية الآداب بجامعة المنصورة، مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة آمال إسماعيل متولي، البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تُوجت بحصولها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات.

وعبّر نجلها ، مصطفى العدوي، وفريق عائلتها عن فخرهم الشديد بمسيرتها الاستثنائية التي أثبتت فيها أن العمر مجرد رقم.

كما احتفل مصطفى العدوي بوالدته عبر صفحته على موقع «فيسبوك» قائلا ً: "بما أنني ابن السيدة المحتفى بها، الدكتورة آمال إسماعيل متولي عبده، فاسمحوا لي أن أوضح لكم شيئًا، معظم المنشورات التي ستقرؤونها ستتحدث عن أن العمر مجرد رقم، أو عن الإصرار والعزيمة، لكن قليلين من سيكشفون لكم السر الحقيقي".


وأضاف: "السر ببساطة أن هذه السيدة تعلمت وهي صغيرة جملة ظلت راسخة في ذهنها حتى هذه اللحظة، وهي: "إذا غضب الله على قوم أرسل عليهم كثرة الكلام وقلة العمل".

وتابع: "رغم أنني ابنها، وكان من المفترض أن أرث بعض صفاتها، فإنها تمتلك خصلة أفتقدها أنا وكثيرون غيري، إذا آمنت بشيء فإنها لا تستمع إلى المحبطين أو المثبطين أو المتشائمين، ولا تسمع إلا لصوت إيمانها وعقيدتها، حتى أصبح طموحها بالنسبة لها عقيدة لا تتخلى عنها".

وأوضح : "أنا وإخوتي نعرف عنها أنها إذا انشغلت بعمل أو بقراءة كتاب أو بحث أو حتى خبر، فمن الصعب جدًا تشتيت تركيزها أو إقناعها بالتراجع عما بدأت فيه".

وأشار إلى أنه في بداية قرار والدته استكمال تعليمها، كان يشعر بالقلق من عدم قدرتها على إكمال الطريق، قائلًا: "بعد أن أقنعناها أنا وإخوتي باستكمال دراستها، شعرت بالخوف عليها، وكنت قلقًا جدًا من ألا تكتمل القصة".

وأكمل: "لو كانت إنسانة عادية ربما كان ذلك سيحدث، فمن الصعب أن يواصل شخص رحلته التعليمية بعد إصابته بسرطان الثدي أثناء استكمال المرحلة الثانوية، ثم تعرضه لكسر مضاعف في القدم خلال السنة الأولى بالجامعة، ومع ذلك يحتفظ بكل هذا الإيمان والشغف".

واختتم: "أنا سعيد وممتن بهذه اللحظة أكثر مما أستطيع وصفه أسأل الله أن يحميها، ويبارك في عمرها، ويحفظها لكل من يحبها".

وكانت الدكتورة آمال إسماعيل متولي عبده قد حصلت على درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، عن رسالتها التي حملت عنوان: «الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السوسيولوجية.. دراسة لبعض الحالات المختارة بجامعة المنصورة».

ويذكر انها سبق أن نالت درجة الماجستير عام 2023 بتقدير امتياز من الكلية نفسها، بعد رحلة تعليمية ملهمة بدأت بالحصول على الشهادة الإعدادية في سن 38 عامًا، قبل أن تتوقف بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي، الذي تعافت منه، ثم عادت لاستكمال دراستها الثانوية في سن 68 عامًا، وبعد 3 سنوات من التفوق التحقت بقسم الاجتماع بكلية الآداب، لتختتم رحلتها بالحصول على الدكتوراه في سن 83عامًا.

كلية الآداب بجامعة المنصورة آمال إسماعيل متولي الدكتوراه للباحثة آمال إسماعيل متولي مصطفى العدوي احتفل مصطفى العدوي

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