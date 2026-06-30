الطفل أدهم الجمال: حصلت على ماجستير قبل إنهاء الإعدادية وأحلم بالمزيد من الإنجازات

قال الطفل العبقري أدهم الجمال، الحاصل على ماجستير مهني في تنمية المهارات والتنمية البشرية قبل إنهاء المرحلة الإعدادية، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة الاجتهاد المستمر والدعم الكبير الذي تلقاه من أسرته، مؤكدًا أن النجاح يبدأ بالإصرار والتخطيط المبكر للمستقبل.

وأوضح أدهم الجمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حصل على الماجستير المهني بتقدير امتياز، إلى جانب مشاركته في عدد من الدورات والبرامج التدريبية التي ساعدته على تطوير قدراته وصقل مهاراته في مجالات متعددة، مضيفًا أن رحلته مع التميز بدأت منذ سن السابعة من خلال موهبة إلقاء الشعر، ثم اتجه إلى الكتابة في سن العاشرة، حيث أصدر أربعة كتب، من بينها ديوان بعنوان «أمي» تقديرًا لدور والدته في دعمه وتشجيعه على مواصلة النجاح.

مسيرة طويلة من العمل والتعلم

وأكد أدهم الجمال، أنه حصل على أكثر من 150 شهادة تقدير و50 درعًا وميدالية، معتبرًا أن هذه الإنجازات تمثل بداية لمسيرة طويلة من العمل والتعلم، مشددًا على أهمية استثمار الوقت وتنمية المواهب منذ الصغر، مع الحرص على التوفيق بين الدراسة والأنشطة الثقافية والرياضية، مؤكدًا أن الإصرار والاجتهاد هما الطريق الحقيقي لتحقيق الأحلام والطموحات.