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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرامة 50 ألف ريال .. أسباب إلغاء تأشيرة السعودية

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية
محمد غالي
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يتزايد اهتمام المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، بالتعرف على أحدث ضوابط التأشيرات والعقوبات المترتبة على مخالفة أنظمة الإقامة، إلى جانب تفاصيل خدمة تأشيرة الباقات السياحية التي أطلقتها المملكة ضمن جهودها لتطوير قطاع السياحة وتسهيل إجراءات دخول الزوار.

وفي الوقت نفسه، شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرات، مؤكدة أن البقاء داخل المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول يعرض المخالف لعقوبات صارمة تشمل الغرامة المالية والسجن والترحيل.

تأشيرة السعودية

عقوبة انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول في السعودية

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن الوافد الذي يتأخر عن مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول يتعرض للعقوبات التالية:

غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وبالرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

إطلاق تأشيرة الباقات السياحية

أعلنت الجهات السعودية بدء المرحلة التجريبية لخدمة تأشيرة الباقات السياحية، والتي تتيح للزائر الحصول على تأشيرة سياحية ضمن برنامج سفر متكامل، يجمع بين إصدار التأشيرة وحجز خدمات الرحلة في باقة واحدة.

وتشمل الباقة السياحية عددا من الخدمات، أبرزها:

حجز تذاكر الطيران.
الإقامة في منشآت ضيافة سياحية مرخصة.
إصدار التأشيرة إلكترونيا.
إمكانية إضافة البرامج والأنشطة والفعاليات السياحية.
 

تأشيرة السعودية

هل تأشيرة الباقات السياحية متاحة للمصريين؟

أصبحت خدمة تأشيرة الباقات السياحية متاحة حاليا لمواطني سبع دول، من بينها مصر، إلى جانب:

الأردن.
الهند.
باكستان.
إندونيسيا.
بنجلاديش.
المكسيك.

رسوم تأشيرة الباقات السياحية

تبلغ الرسوم الإجمالية لإصدار التأشيرة 402.21 ريال سعودي، وتشمل:

رسوم إصدار التأشيرة.
رسوم وثيقة التأمين.

ويتم إصدار التأشيرة إلكترونيا بعد شراء الباقة واستكمال التحقق من البيانات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من إتمام عملية الشراء.

مدة صلاحية التأشيرة

تصل صلاحية تأشيرة الباقات السياحية إلى 3 أشهر تبدأ من تاريخ السفر، وتسمح بدخول المملكة لمرة واحدة فقط.

تأشيرة السعودية

شروط الحصول على تأشيرة الباقات السياحية

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط للحصول على التأشيرة، من أبرزها:

أن تتضمن الباقة إقامة مؤكدة في فندق سياحي مرخص لا تقل درجته عن 4 نجوم.
وجود حجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.
أن تشمل الباقة طلب إصدار التأشيرة.
ألا تقل قيمة الباقة عن 4 آلاف ريال سعودي للمسافر البالغ خلال أول يومين.
إضافة 1000 ريال سعودي عن كل يوم إضافي بعد اليومين الأولين.

كما يشترط ألا تقل مدة الباقة عن يومين، وألا تزيد على 88 يوما، مع ضرورة أن تغطي مدة الإقامة الفندقية كامل فترة الرحلة المحددة في حجوزات الطيران.

ومن بين الضوابط أيضا، ألا تقل المدة بين شراء الباقة وموعد السفر عن 48 ساعة.

تأشيرة السعودية

إلغاء الباقة السياحية

أوضحت الجهات المختصة أنه بعد إصدار التأشيرة لا يمكن إلغاء الباقة السياحية بشكل منفصل، وفي حال إلغاء الباقة يتم إلغاء التأشيرة تلقائيا، لذلك ينصح بمراجعة جميع بيانات الحجز قبل إتمام عملية الشراء.

وتأتي خدمة تأشيرة الباقات السياحية ضمن جهود المملكة لتطوير تجربة السفر، وتسهيل إجراءات دخول السياح، بما يدعم مستهدفات قطاع السياحة ويمنح الزوار تجربة متكاملة منذ حجز الرحلة وحتى الوصول إلى المملكة.

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